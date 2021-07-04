شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ تدريب كوادر مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بأسيوط لتدريب 20 من كوادر مدربى مراكز التدريب المهنى وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية، فضلا عن مديرية القوى العاملة بقنا، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وقال الوزير، فى بيان، : إن الدورة تأتى فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتى تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن الدورة تشمل التدريب على موضوعات متعددة منها، التسويق الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، واستخدام أجهزة التابلت، Microsoft Teams ،وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التى يحتاجها سوق العمل.

وكشف مدير المديرية عن أن ذلك يأتى بعد قيام برنامج الأغذية العالمى بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهنى بأسيوط، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية فى التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة.

حضر افتتاح الدورة التدريبية على سيد مصطفى وكيل المديرية، وسامح عاطف منسق برنامج الأغذية العالمي، وعز الدين محمد ومحمد أنور مدربى المنظمة.