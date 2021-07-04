أخبار مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الفاكهة المتساقطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الفاكهة المتساقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

 

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

 

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بازالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع .

2- التسميد في الأراضي القديمة بمعدل ربع : نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .

 

3- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري .

 

4- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها  

 

5- مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا