شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: واجبنا بيان مقاصد القرآن وكبح جماح المتطرفين عن المتاجرة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العناية بطباعة المصحف الشريف إنما هى تعظيم لشعائر الله عز وجل، محذرًا من الجماعات المتاجرة بالدين وبكتاب الله عز وجل، ممن يقتلون ويخربون باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلامُ والقرآنُ منهم ومن إجرامهم براء.

وتابع جمعة، خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على هامش زيارته للسعودية،: "واجبنا تجاه كتاب الله (عز وجل) يقتضى العمل الدؤوب على بيان مقاصده العظيمة وحسن فهمه وتطبيقه، وتنظيم عملية تحفيظ القرآن الكريم تحت مظلة المؤسسات الدينية الرسمية بكل دولة، حتى لا تتخذ أى جماعة متطرفة من تحفيظ القرآن الكريم مجرد ستار وغطاء لتجنيد النشء والشباب لخدمة أفكارها المتطرفة والهدامة .

وأهدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تقديرًا لجهوده فى خدمة الدعوة.