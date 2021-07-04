شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تناقش التعاون المشترك مع بيت العائلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية المطران سامى، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية حيث دار الحوار حول عمق الحوار المسيحى الإسلامى وشئون بيت العائلة المصرى والتأكيد على دوره فى بناء المجتمع المصرى.

وقال الدكتور إبراهيم الجمل رئيس بيت العائلة فى الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن محتوى اللقاء كان عن مدى إمكانية التعاون المشترك بين الأزهر وبيت العائلة على خدمة المجتمع وتقديم الأفكار الوسطية والمعتدلة حتى يكون هناك حضارة وتقدم وأن الساحة تحتاج إلى مزيد من العمل والمسئولية حول تقديم الخدمات للمجتمع تحتاج إلى تعاون من الجميع.

وزار وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القبطية للتهنئة يضم القس إبرام إميل الوكيل البطريركى لقداسة البابا بالإسكندرية والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية وقد تبادلا الهدايا و دار الحوار عن العمل المسكوني بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان المطران سامى قد خدم كمساعد قسيس بالكنيسة بالإسكندرية منذ عام 1991 حتى 1994 كما خدم راعى الكنيسة بالإسكندرية منذ عام ثم عميد كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية منذ عام 2009 حتى عام 2020.

جدير بالذكر، أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية أقيمت على أرض معطاه من محمد على باشا والى مصر سنة 1839 وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية فى جمهورية مصر العربية.