"خفت أقول لأمي".. تفاصيل واقعة تحرش وهتك عرض "طفلة أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأوسيم، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة وهتك عرضها داخل مكتب في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وجاء ذلك في أعقاب تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه شخص فى العقد الرابع من عمره، وهو يتحرش بطفلة، داخل مقر شركة للهواتف المحمولة بأوسيم.

وقالت الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إن والدتها، تعمل طرف المتهم بشركة تجارة الهواتف المحمولة، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، واستغل وجودها بمفردها لبضع دقائق، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، مبررة عدم الإبلاغ حرصاً على والدتها، "خفت أقول لأمي".

فيما اعترف المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، مضيفا بأنه استدرج المجني عليها أثناء حضورها مع والدتها للعمل بالشركة، وقام بارتكاب فعلته، ومازالت التحقيقات مستمرة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو، وتبين من الفحص أن المجني عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، والمتهم "يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز". حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.