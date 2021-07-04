"الأعلى للقضاء" يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أول جلساته بالتشكيل الجديد بعد بلوغ عدد من قضاة سن القانوني للمعاش.

ويضم التشكيل الجديد المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، وفتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني، والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

والمستشار عصام فريد رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الملك القمص رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، المستشار حمادة الصاوي النائب العام