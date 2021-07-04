وزير القوى العاملة يؤكد ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التي تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الوزير اليوم /الأحد/ مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

ووجه سعفان بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة في المحافظات، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات، موضحًا ضرورة الوقوف على احتياجات مديريات القوى العاملة من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي التي تساعد على التحول الرقمي لتلك المديريات وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.

وتابع موقف مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ونسب الانتهاء من أعماله، فضلًا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب بما يتيح لهم العمل في ظل القانون ويحمي الشركة من الوقوع في المخالفات، ويثري العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوي الخبرة.

وقدم شكره للإدارة المركزية للموارد البشرية على المجهود المبذول في إعداد قاعدة بيانات كافة العاملين بالديوان والمديريات والانتهاء منها، موجهًا الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة، بالعمل على تحديد مستويات الموظفين المهارية وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة؛ لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال ثلاثة أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها .​