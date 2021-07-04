رسميا.. بدء تلقي طلبات تراخيص البناء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية للأحياء فى اليوم الأول لتعميم منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة. بحسب بيان صحفي.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التسهيل علي المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود علي المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عمل لوحات إرشادية وكتيبات وبرشورات توضح خطوات التقديم تيسيرًا على المواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على أن المنظومة الجديدة نتاج عمل وتكامل عدة وزارات من بينها وزارة التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي والتخطيط والجامعات المختلفة والمحافظات ولجان الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية تلقوا تدريبًا جيدًا وكافيًا للتعامل مع المنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه تم تشكيل لجنة عليا تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.