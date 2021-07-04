شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة اللغة الإيطالية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، من خلال البث المباشر فى الخامسة مساء اليوم الأحد، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث، حيث يتم توفير البث على موقع الوزارة وحصص مصر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان النهائى للثانوية العامة موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت، كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددة أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.

وشددت التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرة إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ووكذلك مراجعته من ناحية الترجمة وجودة السؤال نفسه.