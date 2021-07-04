شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 30 قرية فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 30 قرية بـ7 محافظات بدءًا من اليوم وحتى 28 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، فى إطار خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية والاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2023.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذه القوافل تم إطلاقها اليوم بمحافظات (المنيا، قنا، الأقصر، الدقهلية، دمياط، أسيوط، الفيوم) لافتًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي، مؤكدًا دور القوافل فى نشر الوعى والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة بما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق هذه القوافل يومى 4 و5 يوليو الجارى بقرى منشأة الجمال وقصر رشوان والمركز الطبى بإدارة طامية محافظة الفيوم، وبنى عبيد وبنى موسى والخيارى بإدارة أبو قرقاص محافظة المنيا، مضيفاً أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى للصحة الإنجابية أيام 4و5و6 من شهر يوليو القادم بقرى الشيخ عيسى و كرم عمران والسواحلية بإدارة قنا محافظة قنا، لافتاً إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وأضاف "عباس" أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى للصحة الانجابية بقرى التتالية وبلوط وبنى قره بإدارة القوصية محافظة أسيوط أيام 5 و6 و7 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 6 و7 و8 من شهر يوليو بقرى الحمولى و النزلة وقصر الجبالى بإدارة يوسف الصديق محافظة الفيوم، وتانوف والبدرمان ودلجا بإدارة ديرمواس محافظة المنيا، و ميت أبو غالب وكفر سعد البلد والوسطانى بإدارة كفر سعد محافظة دمياط، و كومير و طفنيس والشغب بإدارة اسنا محافظة الأقصر.

كما سيتم إطلاق قافلة للصحة الإنجابية أيام 12 و13 و14 الشهر الجارى بقرى العتامنة وعرب مطير والنواورة بإدارة البدارى محافظة اسيوط، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة صحة إنجابية بقرى الوكالة ورأس الخليج وأبو جلال بإدراة شربين محافظة الدقهلية خلال أيام 26 و27 و28 شهر يوليو المقبل.

وذكر "عباس" أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى سن الإنجاب، مشيراً الى أنه سيتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال مجموعة من أخصائيى تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة.