شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تقرر مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بناء على رغبة المواطنين فى مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أكد أن كل من تقدم بطلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم تركيب العداد له، لافتا إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين حتى نهاية اليوم ولن يسمح بتلقى طلبات جديده بعد انتهاء المدة.

وقال شاكر، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وتابع شاكر، أن من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.