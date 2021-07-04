شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: وفاة 4 مواطنين مصريين في حرائق قبرص وتحركات لنقل الجثامين للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، وفاة 4 مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص، نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية أمس السبت، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن السفارة المصرية في قبرص فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة، كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.