شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف صرف السلع التموينية لبقالى التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

الحكومة تنفى إيقاف صرف السلع التموينية لبقالى التموين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة"، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة"

وزير المالية: تكليف رئاسى بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية

الخارجية: اجتماعات مكثفة لسامح شكرى بنيويورك للتأكيد على موقف مصر من سد النهضة

صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى نيويورك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع

ستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تؤجل قضية سفينة "إيفرجيفن" لإنهاء التسوية

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوى، وأحمد رياض تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً على طلب طرفى الدعوة لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية بينهما بعد أن اقتربا من التوقيع على تسوية مرضية للطرفين.

حجز دعوى أسرة نور الشريف ضد محلات لابوار بسبب كحك العيد للحكم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد للحكم.

فى أول يوم لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. احذر تغيير نشاط الوحدات السكنية

كشفت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى أصدرتها وزارة التنمية المحلية، وبدأت تعميمها اليوم على جميع المحافظات، عن عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

طاهر وأفشة وشريف يقودون هجوم الأهلي بالتشكيل المتوقع أمام سموحة

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في ظل رغبة المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدي فتحي وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

طقس شديد الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

التعليم تسلم المعلمين خطابات الندب لامتحانات الثانوية وتفتح باب الاعتذارات غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين ومقدري الدرجات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم مع فتح باب الاعتذارات أمام المعلمين غدا الاثنين فى المديريات التعليمية ولمدة يومين.

الصحة: إغلاق 1259 عيادة ومركز طبى ومستشفى خاص مخالفة بـ 26 محافظة خلال أسبوع

أعلنت ورازة الصحة والسكان إغلاق 1259 منشأة طبية خاصة مخالفة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز بـ 26 محافظة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى.