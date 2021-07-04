شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطقس الحار.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع .

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 4 يوليو: القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع كما يلى :

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 5 يوليو: - درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 5 يوليو: القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يوليو: - درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يوليو: القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو: - درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو: القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو: - درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو: القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة





- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة