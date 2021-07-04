شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطقس الحار.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع كما يلى :
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 39 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 5 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 39 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 41 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 30 درجة
جنوب سيناء 40 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة