بينها 714 قرية تم الانتهاء منها.. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 1600 تجمع ريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير للتتمية المحلية، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، أنه يجرى العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها.

كما يتم حاليا اعتماد الأحوزة العمرانية ل 425 تجمعا، و314 تجمعا يتم تدقيق موقعهم وحدودهم الجغرافية، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.

وشدد شعراوي على أن الوزارة لا تعمل فقط في محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولكنها تلعب دورا محوريا في مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.