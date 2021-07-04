بشرى سارة لسارقي التيار.. "الكهرباء": مهلة جديدة للمخالفين حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتب- محمد صلاح:

‎قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها اليوم الأحد، إنها قررت مد مهلة التقديم لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة حتى نهاية يوليو الحالي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين؛ لتمكين أصحاب العقارات والوحدات المخالفة من التحول من نظام الممارسة لتركيب عداد كودي.

‎وأضاف البيان أن شركات توزيع الكهرباء تعمل حاليًّا على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء؛ حيث تلقت المنصة أكثر من مليون ونصف المليون طلب من المواطنين للتحول من نظام الممارسة لاستهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة إلى تركيب عدادات كودية خلال عام، وتم تركيب ٢٦٠ ألف عداد كودي حتى الآن للعقارات المخالفة، ويجري فحص أوراق باقي الطلبات لإجراء المعاينات اللازمة لتركيب العدادات الكودية لها.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط، مع الالتزام بالشروط اللازمة لتركيب العدادات الكودية؛ منها عدم تعدي العقار على أملاك الدولة والالتزام بشروط الطيران المدني وعدم البناء على الأراضي الزراعية أو المباني المقامة في حرم الطريق العام أو السكك الحديدية وأراضي المناطق الأثرية، وفي حالة تقنين أوضاع المبنى السكني يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد يحمل اسم صاحب الوحدة.