"تنسيقية الشيوخ": "30 يونيو" أعادت وطنًا مختطفًا من عصابة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى النائب أكمل نجاتي، كلمة نيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة خلال الجلسة العامة للشيوخ.

وجاء نص الكلمة التي ألقاها عضو التنسيقية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

"أتقدم باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي أنقذت وطننا الغالي مصر، بعد محاولة اختطافه من قِبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن.

ونحن نحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ننظر إليها بكل اعتزاز كونها أحد أهم مظاهر عظمة الشعب المصري الذي استدعى كل مخزون حضارته الممتدة عبر التاريخ لأكثر من 7 آلاف عام ليثور على قوى الظلام التي ظنت عبثًا أن بمقدورها أن تنال من الهوية المصرية العريقة؛ لتخرج الجماهير المصرية في ثورة ٣٠ يونيو في كل أنحاء الوطن، لتكتمل لوحة عظيمة في كل شوارع وميادين البلاد بطوفان بشري هائل يهتف بصوت واحد "يسقط يسقط حكم المرشد"، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين.

ويؤكد نواب التنسيقية أن انحياز القوات المسلحة لإرادة شعبها في ٣٠ يونيو جاء استكمالًا لمسار تاريخي لدور القوات المسلحة الوطني، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامي حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، فكان وقوف الشعب المصري بكل فئاته صفًّا واحدًا خلف قواته المسلحة، التي بذلت كل غالٍ من شهدائها وشهداء الشرطة المصرية؛ للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

ووجه نواب التنسيقية التحية لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الغالية للحفاظ على مكتسبات تلك الثورة العظيمة في حرب كبيرة خاضها أبطال الوطن ضد الإرهاب.

سيدي الرئيس.. إننا ونحن على مشارف إطلاق الجمهورية الجديدة علينا أن نستلهم من روح ٣٠ يونيو معاني الكفاح الوطني المخلص، ونثق أن طريق البناء والإصلاح الذي انطلق منذ 8 سنوات سيستمر بجهود المخلصين من أبناء الوطن، وأنه لا بديل على استمرار بذل كل جهد من أجل استكمال ما بدأناه، وأنه لم تكن لتتحقق تلك الإنجازات إلا بالعمل والجهد ووحدة صف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحية لكل مخلص يعمل من أجل نهضة هذا الوطن في كل المجالات، وإننا على يقين بأن المستقبل زاهر بفضل سواعد المصريين وإخلاص قيادتهم".