رئيس الأسقفية يستقبل وفودا من "بيت العائلة" و"الكنيسة القبطية" بمقره بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر الشريف، ورئيس لجنة الفتوى، والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية؛ لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية، ودار الحوار حول عمق الحوار المسيحي الإسلامي وشئون بيت العائلة المصري والتأكيد علي دوره في بناء المجتمع المصري.

كما زار وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القبطية للتهنئة يضم القس إبرام إميل الوكيل البطيركى لقداسة البابا بالإسكندرية والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية وقد تبادلا الهدايا ودار الحوار عن العمل المسكوني بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاء النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية إذ دار حوار بينهما حول ثراء التراث والحضارة المصرية بتعدد أطيافها وقد أهداه المطران كتاب منارة الرجاء الذى صدر عن دار النشر الأسقفية مؤخرًا.

كان المطران سامى قد خدم كمساعد قسيس بالكنيسة بالإسكندرية منذ عام 1991 حتى 1994 كما خدم راعى الكنيسة بالإسكندرية منذ عام ثم عميد كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية منذ عام 2009 حتى عام ٢٠٢٠ .

أقيمت كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية على أرض معطاة من محمد على باشا، والى مصر، سنة ١٨٣٩، وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.