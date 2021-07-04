الخادمة والسائق.. الأمن يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من أحد المساكن بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة حقيبة بداخلها (مشغولات ذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية- مبلغ مالي) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المجني عليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، واقتسام متحصلات الواقعة مع (سائق لدى المجني عليها) مقابل عدم الإبلاغ عنها، تم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها.

تم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.