ضبط شخص سرق 5 هواتف محمولة من مسكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لقيامه بسرقة 5 هواتف محمولة من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب".

معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص، بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، بحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.