ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، بحوزتهما سلاح ناري وذخائر ومواد مخدرة بحوزة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.