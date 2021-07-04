الداخلية: ضبط 50 سلاحا ناريا وتنفيذ 49470 حكما قضائيا متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (50 قطعة سلاح ناري، بحوزة 46 متهمًا، وتنفيذ 49470 حكم قضائي متنوع، وتم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 21 متهمًا، ارتكبوا 9 حوادث متنوعة.

كما ضبطت الحملات، 121 قضية مخدرات بإجمالي 132 متهما، وضبط 18 متهما هاربا، وضبط 18 متهما في أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.