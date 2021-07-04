طعنة برقبة زجاجة.. تفاصيل قتل طفل لزميله في الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، بإيداع طفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع لاتهامه بقتل آخر في الأسمرات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بورود جثة طفل إثر إصابته يطعنة نافذة في البطن.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بحي النرجس في الأسمرات.

ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بين المجني عليه 8 سنوات، وآخر، فكسر الأخير زجاجة ثم سدد إليه طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.