شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول يوم لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. احذر تغيير نشاط الوحدات السكنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى أصدرتها وزارة التنمية المحلية، وبدأت تعميمها اليوم على جميع المحافظات، عن عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.
كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية، على عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من 1 مايو الماضى ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.