شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم لتعميم اشتراطات البناء بالمحافظات.. اعرف خطوات الحصول على رخصة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم جميع المحافظات تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وبدأت المراكز التكنولوجية فى المحافظات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، اليوم، نظرًا لتعارض البداية الفعلية التى كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية.

ويوضح ”الخليج 365” خطوات الحصول على تراخيص البناء 2021 وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية اليوم كما يلى:

1- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية/ صورة من العقد المشهر/ صورة بيان الصلاحية"، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.

2- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة والتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفى كافة المستندات.

4- يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

6- حال رغبة المواطن فى الشروع فى البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

7- حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.