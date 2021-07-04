شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسلم المعلمين خطابات الندب لامتحانات الثانوية وتفتح باب الاعتذارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين ومقدري الدرجات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم مع فتح باب الاعتذارات أمام المعلمين غدا الاثنين فى المديريات التعليمية ولمدة يومين.

وحددت الوزارة حالات الاعتذار، منها تقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، والعمل جزء من الوقت، وأجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك). العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

وشددت الوزارة على قبول من لديها طفل رضيع حتى سنتين ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)، أو طفل مصاب بمرض مزمن و وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام، وسفر الزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.