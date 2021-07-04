شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح اليوم حجز قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة السكة الحديد اليوم الأحد بطرح للحجز أمام الجمهور مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 18 يوليو الجارى الموافق 8 ذو الحجة.

كما تطرح السكة الحديد غدا الأحد الاثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.

وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ 14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.