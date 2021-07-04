النشرة المرورية.. تكدس في مناطق بالجيزة والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شهدت الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، تكدسًا مروريًا، بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية.

وظهر تكدسا مروريا في مناطق فيصل وجامعة الدول العربية بالجيزة، وأعلى كوبري 23 يوليو؛ تزامنًا توقيت ذهاب المواطنين لعملهم

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتمركز عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.