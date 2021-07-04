يوليو الجاري.. اعتماد الحركة القضائية 2021/2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يعتمد مجلس القضاء الأعلى، خلال شهر يوليو الجاري الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/2022.

تأتي الحركة القضائية بعد انتهاء التفتيش القضائي من إعدادها وتصديق وزير العدل عليها.

ترتيب الترقيات القضائية يبدأ من د قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، بمختلف أجزائها ويصدق وزير العدل عليها وترسل لمجلس القضاء الأعلى، لاعتمادها.

ويراعى فى إعداد الحركة القضائية عدة معايير وضوابط ابرزها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات.

كذلك مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة.

وتشمل الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة.

وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء؛ يتضمن الجزء الأول ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.

والجزء الثاني يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وكافة المحاكم على مستوى الجمهورية بينما الجزء الثالث فيتم إعداده من إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة حيث تتضمن ترقية المحامين العموم الاول والمحامين العموم والانتقالات بين النيابات ومحكمة الاستئناف.