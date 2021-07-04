كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور كورونا.. وتطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 213628 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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