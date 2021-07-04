شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، ولضمان نجاح العمل بالمدرسة، كان قد تمت الموافقة على عدة أمور يأتي في مقدمتها:

1- بدء الدراسة المباشرة والعمل بالمدرسة للطلاب الوافدين المقيدين بإحدى الجهات الدراسية بداية من يوم الأحد الموافق 4/7/2021م (فصول للبنين وأخرى للفتيات).

2- يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات لكل من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والتباعد بين الدارسين فى الفصول، وتوزيع المطهرات والمنظفات للحفاظ على سلامة الجميع.

3- يتم تأجيل قبول الطلاب المصريين المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

4- تبدأ المدرسة أولًا بالفصول المباشرة على أن يبدأ التعلم الافتراضي (التعلم عن بعد) فور استقرار الفصول وانتظام حضور الطلاب المباشر بالمدرسة.

5- جميع فصول المدرسة في البداية تكون بمعاهد البعوث الإسلامية بشارع أحمد سعيد أمام جوازات البعوث؛ ثم يبدأ التوسع في افتتاح فصول جديدة بأماكن أخرى (مدن البعوث – جامعة الأزهر - معهد البعوث الابتدائي ... في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الرئيسة) وفقًا لإقبال الطلاب على المدرسة.

6- تبدأ الدراسة للطلاب الوافدين المتقدمين من داخل مصر أولًا، ثم تبدأ الدراسة مع الطلاب المتقدمين من خارج مصر في مرحلة تالية لها مباشرة من خلال الفصول الافتراضية التفاعلية عن بعد.

7- يتم الاستعانة بمجموعة من أساتذة جامعة الأزهر والعلماء من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8- يتم عمل استمارات حضور وانصراف للطلاب الوافدين، وكذلك استمارات تقويم مستواهم بصورة يومية (كروت متابعة) ومدى تقدمهم في الحفظ والمراجعة.

9- يتم صرف وجبة غذاء لكل طالب من غير قاطني مدن البعوث الإسلامية.

10- التقديم متاح في أي وقت لكل الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتجويده على بوابة الأزهر الإلكترونية.

11- يحق لكل طالب وافد الالتحاق بالمدرسة والانتظام في الدراسة سواء سجل بياناته عبر بوابة الأزهر أم لا.

12- لا بد من إحضار جواز السفر أو ما يفيد إثبات شخصية الطالب.

13- على كل طالب وطالبة الحضور بالمصحف.

تجدر الإشارة إلى أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين قد وضع منهجية عمل جديدة للعمل بـمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر؛ حيث قد أعلن المركز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن بداية انطلاقة جديدة للمدرسة؛ وقد وجدنا إقبال كبير من الطلاب المتقدمين من داخل مصر وخارجها الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتجويده

يأتى ذلك انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، باستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وحمايتهم من التطرف والإرهاب، وعدم تركهم لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم، أو استقطابهم من بعض التيارات المتطرفة، وفي ضوء حرص مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للوافدين وضبط التلاوة ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القران الكريم.