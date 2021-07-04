حدث ليلاً| تطورات أزمة سد النهضة وتفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - انخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 213628 حتى اليوم.

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لميس الحديدي: قاعدة 3 يوليو البحرية رسالة سلام وليست حرب

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن يوم 3 يوليو عزيز على المصريين ويمثل ذكرى عزيزة على قلوبهم اختارته القيادة السياسية لافتتاح قاعدة "جرجوب" البحرية شمال غرب البلاد والتي أطلق عليها قاعدة "3 يوليو".

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"كيس جيل وكمامة".. المديريات التعليمية تتسلم أدوات التعقيم الخاصة بامتحانات الثانوية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة.

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"ليس أمرًا هينًا".. وزير الخارجية عن تحديد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لابد أن تكون توقعاتنا بشأن نتائج جلسة مجلس الأمن التي ستعقد يوم الخميس القادم، في حدود ما نستطيع التفاعل فيه مع الأعضاء.

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"كل الوسائل متاحة".. وزير الخارجية: "لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا المائية"

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تظل تعمل من خلال اتصالاتها الدولية ومن خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي من خلال الكونغو الديمقراطية، وفي نفس الوقت هذا لا ينفي أن مصر تؤكد دائمًا أن لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية وأنها لا تدخر أي جهد في إطار حماية الأمن القومي المصري متمثل في حقوقها المائية.

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أول تعليق من وزير الخارجية على تصريح رئيس مجلس الأمن عن سد النهضة - فيديو

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس بمفاجأة، حيث أننا نعمل من أجل هذه النتيجة منذ ما يزيد عن شهر أو شهرين.

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مستشفى سوهاج الجامعي: "خروج آخر مصاب كورونا من عناية العزل"

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، السبت، عن شفاء وخروج آخر مصاب بفيروس كورونا من العناية المركزة الخاصة بالعزل بالمستشفى الجامعي، وبذلك تصبح عناية العزل خالية من حالات مرضى كورونا لأول مرة منذ بدء الموجة الثالثة.

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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: المناورة قادر 2021 رسالة ردع حقيقة

قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أهمية قاعدة 3 يوليو التي تم افتتاحها اليوم في منطقة جرجوب شمال غرب البلاد، تكمن في أهميتها عسكريًا في سياسة وضع قواعد تمركز للقوات في أي إتجاه للتهديد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر معرض لتهديد بما يعني عدوان " محتمل ".

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تفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سد النهضة - فيديو

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إنه من المنتظر عقد مجلس الأمن جلسة بشأن قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وسوف يحضرها سامح شكري، وزير الخارجية.

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الدبيبة يدعو الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العامة لإجراء الانتخابات في موعدها

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كافة الأطراف الوطنية الليبية إلى تغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر 2021 .. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تخصيص مبلغ 50 مليون دينار للمفوضية الليبية العليا للانتخابات .

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السفير ماجد عبد الفتاح: تقديرات مواقف الدول بمجلس الأمن حول قضية السد لا يمكن الحكم عليها الآن

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك بعض القضايا تتحكم في أراء أعضاء مجلس الأمن بغض النظر عن علاقتهم بالطرف المتقدم بطرح القضية أو المقدمة ضده، ومن بينها قضايا المياه وتفادي تعميق الخلافات بين دول العالم العربي وإفريقيا.

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