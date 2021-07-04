شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مصير عدم حل أسئلة المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طباعة امتحانات المواد خارج المجموع للدور الأول 2021 - لطلبة الثانوية العامة متاح حتى الأيام المقبلة، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الوزارة وطباعة البوكليت والإجابة عن الأسئلة فى المنزل، موضحة أنه من المقرر أن يسلم الطلاب بوكليت امتحان المواد غير المضافة فى أول يوم للامتحانات، وبالتالي يجب على الطالب الإجابة عن الأسئلة قبل انطلاق الاختبارات الرئيسية للمواد التى تضاف للمجموع المقرر لها 10 يوليو الجارى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أى تهاون من الطلاب فى طباعة أسئلة المواد غير المضافة والإجابة عنها سوف يؤدى إلى رسوب الطالب، قائلة: هى مواد غير مضافة للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب ومن ثم يجب على الطالب أن يدرك أهمية الإجابة عن أسئلة المواد غير المضافة وتسليمها إلى لجنة الامتحان، كما أن عدم تسليم الطالب لورقة الأسئلة فى هذه المواد يعتبر راسبا فيها.

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.