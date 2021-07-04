اليوم.. محاكمة مفتي جماعة "النصرة" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثالثة "إرهاب" برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة "مفتي جماعة النصرة الإرهابية" في مصر، وخطيب وإمام مسجد على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي " جند الأقصى وجبهة النصرة " التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.

ذكرت النيابة في أمر احالة المتهم للمحاكمة انه روج لارتكاب جرائم ارهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى " إفتاء ـ أسئلة وفتاوى " لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العاملين بمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.