شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 3.37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات قدرها 3.37 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تحسين البيئة، والذى يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.

ومن المتوقع أن يتم توزيع المخصصات على المحافظات المختلفة، بحيث تأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8.3% يليها محافظة البحيرة بنسبة 7.8% ثم محافظة الاقصر بنسبة 7.5% ومحافظة أسوان بنسبة 7.2% ومحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6% لكل منهما.

ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 17.5 مليار جنية من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنية تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نظافة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.