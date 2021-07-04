شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: أطول برج إدارى فى مصر طوله 170 مترا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بوزارة الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة بها برجا إداريا بطول 170 مترا، وهو أعلى برج إداري في مصر، مبينا أن وزارة الإسكان تنفذ مشروع البرج الأيقوني الأطول في إفريقيا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

أضاف خطاب، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع عبر قناة ON، أن 8 شركات تعمل في مشروع البرج الأيقوني بحي المال والأعمال بعدد عمال 8000 عامل مصري وصيني.

وقال أحد العمال العاملين بمشروع البرج الأيقوني: "هذا المشروع سيكون في تاريخ كل واحد مننا، وهيكون لينا الشرف بعد انتهاء المشروع أننا عملنا في هذا المشروع الكبير".

وأوضح عضو المكتب الفني بوزارة الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، الواجهة الزجاجية للبرج الأيقوني سيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل، وفى نهاية عام 2022 سيتم تشغيل منطقة الأبراج.

من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية، إن أي مصري يعمل بالعاصمة الإدارية يشعر بالشرف كونه ضمن فريق تنفيذ هذا الحلم الكبير، مشيرا إلى أن الحي السكني به 24 ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط "وحدات سكنية وفيلات ووحدات تجارية وأخرى استخدام مختلط".



وأشار إلى أن أول طرح للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية كان بـ11 ألف جنيه للمتر، وهناك مجموعة من الأنماط سيتم تنفيذها لاحقا بأسعار أقل من ذلك، لذلك تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة لجميع الفئات من الشعب المصري.