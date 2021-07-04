شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: عودة بعض مستشفيات العزل لعملها الطبيعى بعد تراجع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن بعض مستشفيات حجز المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سجلت صفر حالات بعد تراجع أعداد الإصابات، وتابع:" قررنا أن تخرج بعض المستشفيات من عزل كورونا إلى تقديم خدماتها الطبيعية بسبب تراجع أعداد الإصابة".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbc مصر"، أن نسبة إصابة الأطفال وصغار السن خلال الموجة الأولى من كورونا كان ضعيف، ولكنه أرتفع في الموجة الثانية والثالثة، والآن لا يوجد فئة عمرية بعيدة عن الإصابة.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن العالم انتقل من مفهوم عد الحالات ودول خالية من الإصابة إلى فك الارتباط بين عدد المصابين والوفيات الناتجة عن كورونا ، وتابع:"التلقيح كسر هذا الارتباط بعدم تراجع اعداد الوفيات مهما كان عدد الإصابات".

وتابع: الدولة تسعى إلى تنويع مصادر التلقيح فضلاً عن التصنيع المحلى، وعلى المصريين التوجه للحصول عليه، حتى لا يؤدى المرض إلى الوفاة ولا يتطلب تنفس صناعى، مؤكدا: "التلقيح يمنع حدوث موجة رابعة أو خامسة في البلاد".