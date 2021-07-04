بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. ضبط المتهم بهتك عرض طفلة بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بهتك عرض طفلة بالجيزة وتم تحديد المجني عليها وضبط المتهم.

رصدت أجهزة الأمن، تداول فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو المجنى عليها طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم، المتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز.

بإستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصاً على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله.

وقال المتهم إنه قام باستدراج المجني عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، لاستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو شريك سابق للمتهم تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.