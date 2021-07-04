نشرة الحوادث المسائية.. جثة في الجيزة وحكم مثير لمُتحرش بها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإدارية العليا تنتصر لسيدة تعرضت للتحرش في كفر الشيخ ويعيدها إلى عملها

قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57813 لسنة 60 قضائية عليا، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحي بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسي من مجموعة من الشباب في شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها في العمل.

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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج لـ 1 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الإرهابي يحيى موسى، وشقيق حسن مالك، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق سفر للخارج، لجلسة 1 أغسطس، لاستكمال المرافعة.

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النيابة تحقق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية

تواصل نيابة العمرانية، تحقيقاتها في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية، مستغلاً حالتها المرضية.

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المستشار فاروق الشنواني يتسلم رئاسة محكمة استئناف القاهرة

تسلم المستشار فاروق الشنواني رئاسة محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، خلفا للمستشار عادل الأودن لبلوغه سن التقاعد.

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مصدر أمني ينفي وفاة مواطن وإصابة آخر إثر هجوم مسلح من 6 أشخاص بأسوان

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية حول وفاة مواطن وإصابة آخر بأسوان إثر هجوم مسلح من 6 أشخاص حاولوا سرقة المجني عليه.

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تجديد حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف لرغبتها في فسخ خطبتها من أخيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف، لرغبتها في فسخ خطبتها من أخيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.2 مليار جنيه قيمة قضايا خلال شهر

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 283 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و9.2 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال شهر على مستوى الجمهورية.

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سقوط صاحب مخبز لبيعه الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالزاوية الحمراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبحوزته (2 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%)، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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الداخلية تسهل الإجراءات على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

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تعيين المستشارة ليلى شتله مديرا لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم السبت، بتعيين المستشارة ليلى مختار شتله مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية.

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خلاف أسري انتهى بجثة في "بير السلم" وزوج بين الحياة والموت

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في مصرع زوجة وإصابة زوجها عقب سقوطهما من "بير السلم" بالطابق الخامس.

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