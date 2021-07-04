التطبيق مطلع نوفمبر.. ننشر أبرز ضوابط أسعار الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أبرز الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية التي ستطبق أول شهر نوفمبر 2021.

وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365"، أن أبرز الضوابط تتمثل في وضع سعر لكل غرفة فندقية وتبلغ قيمتها 40 دولار لفنادق 5 نجوم و20 دولار لفنادق الـ3 نجوم، ولا يحق للفندق النزول عنها.

وأشار إلى أن من يخالف هذه الضوابط سيعاقب قانونيًا وماليًا، مشيرًا إلى العقوبة المالية تتمثل في حساب الضريبة الإجمالية على السعر الشامل البالغة 40 و20 دولار، متابعًا: "اللي هينزل من الأسعار المعلنة يعتبر بيعاقب نفسه بنفسه وهذا أقوى ضابط".

وتابع عضو غرفة المنشآت الفندقية: من المتوقع رفع هذه الأسعار عقب انتهاء جائحة كورونا الحالية وعودة العمل في القطاع السياحي من جديد، وارتفاع نسب الحجوزات.

يذكر أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، ناقشت مؤخرًا، متابعة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحيًا.

جاء ذلك بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وأكد أعضاء اللجنة، أن قرار تحديد الحد الأدنى مقابل خدمة الإقامة بأنواعها في المنشآت الفندقية كان ضروري وحتمي لجذب السائح ذو المستوى المادي والثقافي المرتفع، والحفاظ على سمعة مصر السياحية، والذي جاء في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.

كما أكدت اللجنة، على ضرورة أن يواكب تطبيق هذا القرار الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 1 نوفمبر2021، تطبيق المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التنافسية بالقطاع السياحي في مصر، وكذلك ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب العاملين بالفنادق بناء على معايير عالمية، حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج. وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة.