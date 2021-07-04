شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا يجوز أن يستمر التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، مؤكداً أن هذا هو النهج الذى أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مع الجانب الأثيوبى للوصول إلى اتفاق دولى ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج للدعم من الأصدقاء والأشقاء فلا يجوز أن يستمر التفاوض إلى مالا نهاية .

جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التى أقامها الرئيس السيسى، تكريماً لضيوف مصر الذين شاركوا فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسئولين .

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية.

وقدم الرئيس السيسي الشكر للدول الصديقة التي تبذل جهوداً للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثله من أهمية للشعب المصرى .

وخلال مأدبة الغداء تحدث الرئيس السيسى حول عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبى.