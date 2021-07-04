شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقيم مأدبة غداء لضيوف مصر المشاركين فى افتتاح قاعدة 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مأدبة غداء تكريمًا لضيوف مصر الذين شاركوا فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وخلال مأدبة الغذاء تحدث الرئيس السيسى حول عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبى.