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الرئيس السيسي يقيم مأدبة غداء لضيوف مصر المشاركين فى افتتاح قاعدة 3 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - أقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مأدبة غداء تكريمًا لضيوف مصر الذين شاركوا فى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسئولين. 

 

وخلال مأدبة الغذاء تحدث الرئيس السيسى حول عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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