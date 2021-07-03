شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يكرم الفائزين فى المسابقة البحثية الثقافية المسيحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربيةوالتعليم بأسوان، الطلاب والمعلمين الفائزين بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية الثقافية المسيحية بحضور نبيل جعفر وكيل المديرية وعبدالكريم لطفى مدير التعليم العام والقمص اثناسيوس راعى كنيسة الملاك بأسوان وسامح عبدالسيد موجه عام التربية المسيحية وموجهى المراكز الخمسة بأسوان.



وتم تكريم خمسة عشر طالباً على مستوى المراحل التعليمية الثلاث بمختلف الإدارات بالإضافة لخمس معلمات حيث حصل الطالب بيشوى إكرامى من مدرسة أدفو الابتدائية بنين على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والطالبة كارمينا ياسر فهمى مدرسة بنبان بحرى الإعدادية على المركز العاشر، وبالنسبة للمعلمين حصلت ماريانا مريد مسعود مدرسة الغابة بدراو على المركز التاسع.



ومن جهته أوضح سامح عبدالسيد موجه عام التربية المسيحية أن مسابقة هذا العام تقام للعام الثانى على التوالى شارك فيها 311 طالبا على مستوى المديرية وتم تصعيد خمسة طلاب عن كل مرحلة وتكريم خمس معلمات.