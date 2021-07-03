شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الدراسات الإسلامية بمونستر الألمانية يؤكد أهمية مؤتمر التحولات الحضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصي خبراء وأكاديميون دوليون بضرورة توفير منصات عالمية علمية لتبادل الرأي والتجارب بين المختلفة بين المتخصصين، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على التغير والتجديد ونشر المفاهيم الصحيحة بما يتوافق مع احتياجات المجمتع ويحقق التنمية والتقدم.



وأضافوا – خلال ختام فعاليات مؤتمر «التحولات الحضارية والدينية بين النظرية والممارسة» اليوم «السبت» الذي شارك فيه خبراء من مصر والمانيا والعديد من الدول عبر الإنترنت – أهمية الدور الذي تلعبه الفنون والأديان والثقافة في نشر الوعي العام في المجمتع . كما المحوا إلى ضرورة دعم المراة ومشاركتها الفعالة، خاصة أنها تلعب دورا حيويا وفعالا في مواجهة الازمات والتحديات .



ومن جانبه قال عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية الدكتور «مهند خورشيد» إن جائحة كورونا تمثل تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا يواجه العالم، كما أنه تحديا للنظام الصحي والتعليمي، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يشارك فيه متخصصون وخبراء من مصر والمانيا والعديد من الدول وينعقد في توقيت هام للغاية ويدور حول الية التعامل مع كورونا والتحولات الحضارية والدينية .



كما ألمح المشاركون ومقرر المؤتمر الدكتور «احمد فهمي عبدالسلام» أن المؤسسات الدينية الوطنية يجب أن تنشط في نشر الوعي الديني والثقافي الوسطي وتعريف المجتمع بالفكر السليم . كما لفتوا إلى أهمية الانفتاح على الآخر ووالتعاون والتكاتف خاصة في زمن الازمات، مشيرين إلى دور الاعلام في نشر الوعي العام والوقاية من الاوبئة .



وانعقد المؤتمر بمشاركة نخبة الخبراء والأكاديمين الدوليين من مصر والمانيا والعديد من الدول ونظمه كل من معهد الدراسات والتربية الإسلامية بجامعة مونستر برئاسة الدكتور «مهند خورشيد» ومعهد العلوم الإسلامية بجامعة توبينجن والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية وبمشاركة خبراء وأساتذة من جامعات الإسكندرية وحلوان والزقازيق يناقشون عدة موضوعات ترتبط بعالم ما بعد كورونا .

وشارك في جلساته نخبة من الخبراء والعلماء منهم أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مونستر الدكتور «عاصم حفني» والباحث والكاتب «محمد ثروت» والدكتور «ياسر الليثي» والدكتورة «رشا محمد على» والدكتور «حسن حماد» والدكتور «إيهاب جلال» وعدد من الباحثين من عدة جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة .

وناقش المؤتمر خلال الجلسات التحولات الفكرية والثقافية في ظل التحديات العالمية مع إعادة ترتيب الأفكار على اسس وركائز ترتبط بالبناء الاجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمعات ودور الفنون والآداب والثقافة في بناء الأفراد .