شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج : خروج آخر مصاب بكورونا من عناية العزل بالمستشفى الجامعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن شفاء وخروج أخر مصاب بفيروس «كورونا» من العناية المركزة الخاصة بالعزل بالمستشفي الجامعي، وبذلك تصبح عناية العزل بالمستشفى خالية من حالات مرضى الكورونا لأول مره منذ بدء الموجة الثالثة للإصابة بالفيروس.

قال رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له مساء اليوم- إن الجامعة تعمل على توفير كافة متطلبات العمل لاستقبال وعلاج المرضي المصابين بفيروس «كورونا»، والمستشفي في حالة التأهب المستمر لاستقبال أي حالات «كورونا» تستدعي الحجز في عناية العزل أو في القسم الداخلي، موجهاً شكره لقسمي الصدرية والتخدير والعناية المركزة، وقسم الأمراض المتوطنة وباقي أقسام المستشفي التي شاركت في التعامل مع الجائحة، وكذلك فرق التمريض بالمستشفي الجامعي لما بذلوه من تضحيات بالنفس والوقت والجهد في سبيل عمل اللازم لتعافي وتحسن مرضي الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

ووجه الدكتور أسامة رشاد الشريف، عميد كلية الطب البشري، شكره لطاقم العمل بعناية العزل بقيادة الدكتور الهيثم محمد طه، الذي أعلن اليوم بعد عمل شاق لمدة ثلاتة أشهر منذ بداية الموجه الثالثة لفيروس كورونا، عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وخروج آخر حالة تعافي.

من جانبه أوضح الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أنه لم يتبق سوى ٢٣ حالة بالقسم الداخلي للعزل، منهم ٧ حالات إيجابية للإصابة بالفيروس، و١٦ حالة اشتباه، وجميعهم بحالة مستقرة ويتلقون العلاج، إلى أن يتم تحول نتائجهم إلى سلبية، موضحاً أن المستشفى الجامعي خلال الثلاثة شهور الماضية استقبلت ٨٥٠ حالة داخل القسم الداخلي للعزل، و١٢٥ داخل عناية العزل.