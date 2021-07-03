شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان النهائى.. اعرف التفاصيل × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، كيفية أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات النهائية، فى 10 خطوات:
ـ الإجابة ستكون فى البابل شيت فقط.
ـ يتسلم الطالب كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت.
ـ الإجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها فى التصحيح.
ـ لن تتاح أسئلة الامتحانات على التابلت.
- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.
ـ يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى فقط.
ـ الإجابة فى البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.
ـ الأسئلة ليست تعجيزية والامتحانات بسيطة ولا داعى للقلق.
- لا تعديل فى جداول الامتحانات أو الوقت المخصص للإجابة.
ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.