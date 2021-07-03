شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان النهائى.. اعرف التفاصيل × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، كيفية أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات النهائية، فى 10 خطوات:

ـ الإجابة ستكون فى البابل شيت فقط.

ـ يتسلم الطالب كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت.

ـ الإجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها فى التصحيح.

ـ لن تتاح أسئلة الامتحانات على التابلت.

- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.

ـ يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى فقط.

ـ الإجابة فى البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

ـ الأسئلة ليست تعجيزية والامتحانات بسيطة ولا داعى للقلق.

- لا تعديل فى جداول الامتحانات أو الوقت المخصص للإجابة.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.