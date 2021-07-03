شكرا لقرائتكم خبر عن «3 يوليو» تنضم لمنظومة القواعد البحرية المصرية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «3 يوليو» تنضم لمنظومة القواعد البحرية المصرية.





وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:«3 يوليو» تنضم لمنظومة القواعد البحرية المصرية.. تضم عددا من ميادين التدريب ومركزا للعمليات مزودا بأحدث المنظومات

الرئيس السيسى يفتتح أحدث القواعد العسكرية بحضور ولى عهد أبوظبى.. ورئيس المجلس الرئاسى الليبى.. ويتفقد الوحدات المشاركة في «قادر 2021».. القاعدة تساهم فى خلق كيان عسكرى لمجابهة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. تقع على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.. ورفع العلم على 47 قطعة بحرية جديدة



قلعة جديدة فى برنامج تطوير القوات المسلحة.. قائد القوات البحرية: الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد الانتصار على الإرهاب متحدث الرئاسة: إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية.. وتختص بتأمين البلاد بالاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى قلعة جديدة فى برنامج تطوير القوات المسلحة.. قائد القوات البحرية: الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد الانتصار على الإرهاب متحدث الرئاسة: إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية.. وتختص بتأمين البلاد بالاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى

الرئيس يوقع وثيقة افتتاح القاعدة ويؤكد: استكمالا لتعزيز ركائز الأمن القومى.. تعزز مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمن خطوط المواصلات البحرية وتحافظ على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى



قاعدة 3 يوليو البحرية تساهم فى خلق كيان عسكرى لمجابهة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى قاعدة 3 يوليو البحرية تساهم فى خلق كيان عسكرى لمجابهة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

نص وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو: استكمالا لتعزيز ركائز الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية