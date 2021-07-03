الداخلية: تنفيذ 25465 حكمًا قضائيًا وضبط 130 قضية المخدرات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" ومحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 3134 متهمًا، وبحوزتهم 120 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و 58 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 130 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتم تنفيذ 25465 حكم قضائي متنوع، وضبط 2555 قضية متنوعة، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا حادثي، سرقة، وضبط وفحص 10584 عنصر اجرامي.