"كنت بعمل لها إنعاش".. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بسيدة داخل مستشفى بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد اتهام سيدة له بالتحرش بها داخل المستشفى، مستغلا حالتها المرضية.

وتسلمت النيابة اليوم السبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة والتي أثبتت صحة الواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يعتقد أن المجني عليها غير مدركة بما فعله وتحسس جسدها: "كنت معتقد إنها مش مدركة، بس بعد ما حالتها استقرت على جهاز التنفس، قالت لأسرتها اللي حصل، وأصرت على تحرير محضر بالواقعة"، وحاول المتهم تبرير وضع يده على صدر المريضة قائلا: "كنت بعمل لها إنعاش للقلب بالإجراء الطبي المعتاد عن طريق الصدر بس هي اتهمتني بالتحرش".

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.

وتبين من التحقيقات أن السيدة كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة في جسدها وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت ذويها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.