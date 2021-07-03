تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة بمدينة نصر لـ5 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم السبت محاكمة "س.ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر، لجلسة 5 يوليو.

وكشفت النيابة العامة المتهم "س. ا"، إلى محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليه "نورا. س"، في مدينة نصر، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي على الأشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة ما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة .